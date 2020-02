Polícia encontra cinco cães congelados em freezer após denúncia de vizinhos

Cinco cachorros congelados dentro de um freezer foram encontrados em uma casa na cidade de Imbé, no Rio Grande do Sul, pela Polícia Civil que recebeu uma denúncia de maus-tratos. Vizinhos disseram que um cheiro forte vindo da casa incomodava e a falta de movimentação no local chamava atenção.





Os policiais constataram que outros doze cães viviam sem alimentação, água e em condições insalubres. Alguns chegaram a morrer afogados ao tentar beber água da piscina.





O proprietário não foi encontrado, mesmo assim o local foi interditado.





A Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai adotar um dos cães, que recebeu o nome de “Glock”. Os outros serão encaminhados para um abrigo, onde serão tratados, cuidados e enviados para adoção.





(Diário Online)