Suspeita de participar de homicídio na Região Metropolitana é capturada pela Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia Metropolitana de Maranguape prenderam, nessa quinta-feira (20), uma mulher suspeita no envolvimento de um homicídio ocorrido no Centro de Maranguape, na Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12). A vítima, identificada como Jonas Elias de Souza (23), trabalhava como vendedor ambulante, e foi morto por disparos de arma de fogo em seu local de trabalho.





Segundo os policiais civis, uma mulher identificada como Francisca Isabel Araújo dos Santos (21), com antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi capturada no bairro Novo Maranguape suspeita de ser a autora do homicídio que vitimou Elias. O crime aconteceu na última quarta-feira (19).





De acordo com os agentes, a infratora saiu de casa em companhia de um rapaz em uma motocicleta e ao chegar ao local efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, que veio a óbito. A motivação do crime seria por conta de uma discussão referente uma sociedade comercial desfeita entre a vítima e a namorada de Isabel, razão pela qual, ele teria ameaçado a companheira da infratora.





Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada para a Delegacia Metropolitana de Maranguape onde foi autuada por homicídio. A Polícia Civil segue investigando o caso a fim de localizar o comparsa de Isabel.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos polícias. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda para o telefone (85) 3101.2808, da Delegacia Metropolitana de Maranguape. O sigilo e o anonimato são garantidos.