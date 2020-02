POLÍCIA MILITAR REFORÇARÁ O POLICIAMENTO PARA O CARNAVAL NA SERRA DA MERUOCA

Medida tem como objetivo garantir a tranqüilidade e a segurança de moradores, comerciantes, turistas e foliões. A Polícia Militar de Meruoca concluiu o planejamento operacional para o Carnaval, que foi desenvolvido para garantir a segurança nos locais de concentração de foliões, além de áreas comerciais, sítios e residenciais, em toda a Serra da Meruoca , com atenção especial aos municípios de Alcântaras e Meruoca . O objetivo da operação é ampliar as ações de policiamento preventivo e aumentar a sensação de segurança da população nesse período. A Polícia Militar também irá intensificar sua presença nas entradas e saídas das cidades e vias com maior concentração de público e veículos. Os 60 Policiais Militares do efetivo da Operação Carnaval atuarão com exclusividade nas cidades de Meruoca e Alcântaras e seus respectivos distritos . O coordenador do policiamento de Meruoca e Alcântaras Tenente Teixeira, em nota esclareceu que “o serviço da Polícia Militar começa bem antes e só termina depois das festas de carnaval. A nossa meta é ter um carnaval bastante tranquilo em todo a Serra da Meruoca , garantindo a segurança dos moradores, comerciantes e turistas. Para isso, todo o nosso efetivo e viaturas serão utilizados. As atividades policiais serão iniciadas a partir de sexta-feira, dia 21 e se estenderão durante todo o período do carnaval. Previmos também o reforço policial para o retorno dos turistas e assim estendemos nossas ações até a manhã de quarta-feira, quando viaturas serão posicionadas nas entradas e saídas das cidades, principalmente em Meruoca e Alcântaras , em razão dos turistas que aproveitam até o último dia em nossa região”. A Polícia Militar informa que em casos de qualquer necessidade, as pessoas podem ligar para os telefones: POLÍCIA MILITAR DE MERUOCA -(88) 9. 9415.2188 - POLÍCIA MILITAR DE ALCÂNTARAS - (88) 9. 9200-8109 “Queremos contribuir para fortalecer a imagem positiva da nossa região, que se caracteriza por ser muito atrativa aos turistas em razão das suas belezas naturais e principalmente pela tranqüilidade e baixa criminalidade. Desejamos um ótimo carnaval aos foliões”, concluiu o coordenador do policiamento de Meruoca e Alcântaras Tenente Teixeira.

