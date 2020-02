POLÍCIA MILITAR DE MERUOCA FAZ ALERTA SOBRE O GOLPE DAS NOTAS FALSAS

O coordenador do policiamento de Meruoca e Alcântaras, Tenente Teixeira, orienta comerciantes e a população em geral, para que fiquem atentos ao receber notas de dinheiro. "Recebemos informações que há notas falsas circulando na região da Serra da Meruoca nos últimos dias. Solicitamos que todos verifiquem alguns detalhes das notas que ajudarão a identificar, se o dinheiro é falso ou verdadeiro. A população pode colaborar com a polícia fazendo denúncias sobre pessoas que sejam suspeitas de praticar este crime. As denúncias podem ser feitas por meio dos contatos : Polícia Militar de Meruoca: (88) 9.9415 - 2188 Polícia Militar de Alcântaras: (88) 9.9200- 8109".

Veja mais sobre: Policia