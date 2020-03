A pedido do PT, STF estuda anular impeachment de Dilma

Até agora a anulação recebeu um voto contra.

Através do plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal analisa um pedido de anulação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A Corte aceitou o pedido dos advogados da petista e tem até esta quinta-feira (12) para emitir um parecer.





Cada um dos ministros analisa o parecer. Até agora, apenas o relator Alexandre de Moraes emitiu seu voto, mantendo o impeachment da petista. O julgamento começou na última sexta-feira (6).





O pedido de Dilma já havia sido feito antes e negado por Alexandre de Moraes em novembro do ano passado. Ele afirmou na época que o pedido havia perdido o sentido já que o mandato da petista não seria revertido. Dilma foi afastada do cargo no dia 12 de maio de 2016 e perdeu definitivamente o mandato em 31 de agosto daquele ano por ter cometido crime de responsabilidade.





O advogado de Dilma, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, quer que o STF a julgue inocente pelos crimes que a destituíram da Presidência mesmo que isso não a leve de volta ao Planalto. (Pleno News)