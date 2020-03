Ex-atriz pornô é morta em Caucaia. Foi a oitava mulher assassinada no Município neste ano

Uma mulher de 30 anos, ex-atriz pornô, foi assassinada a tiros na noite desta segunda-feira (9), na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime foi praticado por criminosos que fugiram do local sem deixar pistas. A mulher foi atingida por tiros na cabeça e nas costas e teve morte imediata. A Polícia Civil investiga o caso.





O corpo de Antônia Tayná Raulino de Andrade foi encontrado na Rua Nossa Senhora das Dores, no bairro Nova Cigana. Os moradores do lugar não quiseram dar detalhes do crime, apenas informaram que ouviram vários estampidos e, logo depois, o corpo de Tayná foi encontrado com marcas de tiros. A Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência.





De acordo com informações que se espalharam pelas redes sociais logo após o crime, Tayná era bastante conhecida no bairro onde morava e há alguns anos participou de filmes pornôs. O motivo do seu assassinato ainda é um mistério para as autoridades policiais da região.





Balanço





Antônia Tayná Raulino de Andrade é a oitava mulher assassinada no Município de Caucaia neste ano. Veja, a seguir ,a lista completa das vítimas:





1 (18/01) – Maria Neilane Gomes da Silva, 34 (bala) – (Bairro Padre Júlio Maria)





2 (24/01) – Maria Nísia Teixeira Freitas, 82 (outros meios) – (Praia do Icaraí) - Latrocínio





3 (24/01) – Vítima não identificada (bala) – (Distrito de Jurema)





4 (12/02) – Mariana Conceição de Sousa, 18 (bala) – (Bairro Padre Júlio Maria)





5 (15/02) – Francisca Geraldina Silva do Prado, 19 (bala) – (Distrito de Capuã)





6 (23/02) – Silvânia Coelho Costa, 38 (bala) – (BR-222/Lagoa do Tabapuá)





7 (02/03) – Anna Isabelly, 15 (estuprada e morta) – (Distrito Sítios Novos)





8 (09/03) – Antônia Tayná Raulino de Andrade, 30 (bala) – (Bairro Nova Cigana).



(Fernando Ribeiro)