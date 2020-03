Bandido morre em troca de tiros com policiais do Raio nas Goiabeiras, zona Oeste de Fortaleza

Bandidos ligados a uma facção criminosa que atua na zona Oeste de Fortaleza trocaram tiros com policiais militares do Comando Raio na noite desta segunda-feira (9). O tiroteio aconteceu na comunidade das Goiabeiras, na Barra do Ceará, e um deles acabou morto depois de baleado e socorrido para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) do Pirambu.





De acordo com a Polícia, informações chegadas ao conhecimento dos policiais do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, bandidos armados faziam ameaças a moradores e comerciantes da Rua Encanto da Barra. Uma patrulha do CPRaio foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para averiguar a denúncia e foi recebida a tiros por três bandidos que corriam pela rua com armas na mão.





A patrulha reagiu e na troca de tiros, um dos criminosos tombou ferido, enquanto seus comparsas fugiam à pé. Foi pedido reforço e a área cercada, mas os criminosos em fuga não foram mais localizados.





O bandido ferido morreu por volta de 22h30 na UPA da Avenida Leste-Oeste, sendo identificado por familiares no hospital como sendo Everton Ribeiro de Sousa. Com ele, a Polícia encontrou um revólver de calibre 38 com seis munições, sendo uma disparada e outras “picotadas” (falharam).





Buscas continuam





O corpo do suspeito foi encaminhado ao necrotério da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). A Polícia segue as buscas nas Goiabeiras para localizar os comparsas do bandido morto.





(Blog do Fernando Ribeiro)