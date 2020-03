Reitor do UNINTA visita Faculdade Ieducare em Tianguá anunciando incorporação e investimentos

O Reitor do Centro Universitário Inta - UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, visitou as instalações do Campus Sede da Faculdade Ieducare - FIED, importante instituição de ensino superior com atuação na Serra Grande a partir da cidade de Tianguá.O encontro, ocorrido na noite do 4 de março, foi promovido pelo Diretor da FIED, Prof. Ilso Stopassola da Silva, e contou com presença de todos os docentes e coordenadores da instituição.





Na ocasião, o Reitor do UNINTA anunciou oficialmente que a Associação Igreja Adventista Missionária - AIAMIS, mantenedora do Centro Universitário Inta - UNINTA, Faculdade Alencarina de Sobral - FAL, Faculdade Novo Tempo Sobral e Faculdade Uninta Itapipoca, adquiriu também a Faculdade Ieducare.

A aquisição, além de absorver a comunidade acadêmica da FIED e colocar a sua disposição as vantagens da integração interinstitucional com o UNINTA, antecipa em um ano o projeto de implantação da Faculdade Uninta Tianguá que, já a partir de março de 2020, ofertará seu primeiro processo seletivo unificado UNINTA/FIED, a exemplo do processo seletivo unificado UNINTA/FNT Sobral, hoje ofertado em seu município de origem.





Durante o período de transição, a mantenedora acompanhará os processos de reconhecimento dos cursos da FIED junto ao MEC, bem como a implantação dos sistemas de tecnologia e diversas outras melhorias nos espaços atuais, ao mesmo tempo em que se prepara para construir um novo campus, em terreno de 800.000m², já adquirido, com previsão de entrega da primeira fase para janeiro de 2022.





Como passos futuros, a região da Ibiapaba será favorecida com a criação de novos cursos, como Nutrição, Farmácia, Biomedicina, Medicina Veterinária, Engenharia Civil e Agronomia, atendendo a demanda locorregional e gerando novas oportunidades de capacitação e qualificação profissional aos estudantes, com o compromisso de qualidade e excelência que ambas as instituições são conhecidas por proporcionar.









Aquisição fortalece ensino superior no interior do Ceará





Com mais de 20 anos de existência, o Centro Universitário Inta - UNINTA destaca-se no cenário nacional por seus indicadores de excelência. Com mais de 20 cursos de graduação presencial, 30 de graduação a distância e mais de 100 cursos de pós-graduação, entre especializações, mestrados e programa de pós-doutorado, a instituição iniciou processo de capilaridade de seu EaD, em 2017, estando hoje presente com polos em mais de 150 municípios brasileiros, além da Flórida, nos EUA. Em 2018, recebeu visita de reconhecimento para o seu curso de Medicina, tendo adquirido nota máxima em todas as dimensões, sem arredondamentos. Também é nota máxima em seus cursos de Jornalismo, Odontologia, Direito, Engenharia de Produção, Pedagogia, Psicologia e Fisioterapia, além de nota máxima institucional em sua modalidade de Educação a Distância.





Com mais de 10 anos de atuação, a Faculdade Ieducare - FIED atende uma demanda acadêmica importante na região da Ibiapaba, a partir de sua sede em Tianguá, na Serra Grande. Com 25 cursos, entre graduação presencial, graduação semipresencial e pós-graduações, a instituição de ensino superior atende aproximadamente 2 mil alunos em sua sede.





A aquisição une as comunidades acadêmicas de instituições tradicionais no Ceará, com intercâmbio de processos administrativos e tecnológicos de sucesso e possibilitando o desenvolvimento de projetos de vida dos aproximadamente 40 mil acadêmicos e 800 docentes que hoje fazem parte das instituições mantidas pela AIAMIS, em todas as suas unidades e polos.