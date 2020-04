Em apenas três meses de 2020, 87 mulheres foram mortas no Ceará. Crimes dobraram em comparação ao ano passado

Uma jovem que completaria 22 anos de idade em maio próximo se tornou a mais recente vítima dos crimes de assassinato contra mulheres no Ceará. Na noite desta terça-feira (31), ela foi executada a tiros de pistola dentro de casa, em Caucaia. Com isso, o número de mulheres mortas no estado em apenas três meses de 2020 já chega a 87. Em igual período do ano passado, foram 41 casos, o que representa uma elevação de 112 por cento.





As estatísticas revelam que os homicídios do gênero mais que dobraram na comparação entre os dois períodos. Em 91 dias de 2020 (entre 1º de janeiro e 31 de março), 30 mulheres foram mortas em janeiro, outras 30 em fevereiro, e mais 27 no mês de março.





Dos 87 crimes de morte ocorridos neste ano vitimando mulheres, 23 aconteceram na Capital (10 em janeiro, 5 em fevereiro e 8 em março), 31 na Região Metropolitana de Fortaleza (5 em janeiro, 17 em fevereiro e 9 em março) e 33 ocorreram no Interior (15 em janeiro, 8 em fevereiro e 10 em março).





As principais causas dos assassinatos são passionais (feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte), violência sexual (estupros seguidos de morte) e execuções sumárias (a maioria ligada à guerra entre grupos criminosos/facções.





Entre as 87 mulheres mortas neste ano no Ceará, ao menos, 14 delas eram adolescentes, com idades de 12 a 18 anos incompletos.





Última vítima de março





O caso mais recente de mulheres assassinadas no Ceará teve como vítima a jovem Nayara da Silva de Aquino, 21 anos (completaria 22 no dia 18 de maio próximo).





Na noite desta terça-feira (31), Nayara teve a sua casa invadida por vários bandidos e acabou sendo executada a tiros quando estava sentada ao lado da cama. O crime aconteceu no bairro Parque Soledade, na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já está investigando o caso.





Veja, a seguir, a relação das mulheres assassinadas no Ceará em março de 2020:





MARÇO





01 (01/03) – Ana Cristina Victorino Campos, 29 (bala) – (GUARAMIRANGA)





02 (02/03) – Maria Williane Rocha, 32 (bala) – B. Padre Andrade (CAPITAL)





03 (02/03) – Vítima não identificada (achado) – B. Vila União (CAPITAL)





04 (02/03) – Isabelle Alves Silveira, 15 (bala) – Sítios Novos (CAUCAIA)





05 (02/03) – Célia Sousa Cruz, 47 (faca) – (SOBRAL)





06 (08/03) – Adriana Jardim de Araújo, 48 (pauladas) – B. Mondubim (CAPITAL)





07 (09/03) – Antônia Tayná Raulino de Andrade, 30 (bala) – B. Nova Cigana (CAUCAIA)





08 (10/03) – Emily Vitória da Silva Lucas, 17 (bala) – Rua Agamenon/Vila Peri (CAPITAL)





09 (10/03) – Marília Gabrielly Ferreira Ribeiro, 17 (bala) – Malvinas/ Quintino Cunha (CAPITAL)





10 (11/03) – Maria Rita Kaillane Pereira da Costa, 17 (bala) – Vila São Jerônimo (GUAIÚBA)





11 (11/03) – Dandara Monteiro da Silva, 18 (bala) – (GUAIÚBA)





12 (12/03) – Maria de Fátima Rodrigues de Sousa, 30 (bala) – (TAMBORIL)





13 (13/03) – Lisandra Araújo de Souza, 24 (bala) – Rua 115, Conjunto Timbó (MARACANAÚ)





14 (13/03) – Adriane Pinheiro Tavares, 19 (bala) – Fortaleza/AIS-2 (CAPITAL)





15 (14/03) – Clara Fernanda Mendes Duarte da Silva, 18 (bala) – (MARANGUAPE)





16 (15/03) – Yasmim Silva Ribeiro, 14 (bala) – (CAUCAIA)





17 (18/03) – MarIa Eliene Santos de Sousa, 14 (bala) – Loc. Córrego Novo (ACARAÚ)





18 (19/03) – Edileuza Farias da Silva, 53 (facadas) – Parque Guadalajara (CAUCAIA)





19 (22/03) – Byana Beatriz de Sousa Oliveira, 22 (bala) - Bairro Campo Novo (QUIXADÁ)





20 (23/03) – Maria Elizângela Freitas Lopes, 39 (bala) – Sede (PENTECOSTE)





21 (25/03) – Lorena Pereira da Silva, 15 (bala) – (CAUCAIA)





22 (28/03) – Ana Lúcia Batista da Silva, 44 (bala) – B. Bela Vista (CAPITAL)





23 (28/03) – Cícera Suelen Almeida de Oliveira, 36 (facadas) – B. Alto do Padeiro (CEDRO)





24 (29/03) – Maria Rejane dos Santos, 41 (bala) – Bairro Campo Alegre (JUAZEIRO DO NORTE)





25 (30/03) – Sirlânia Ferreira Lima (outros meios) – Bairro Esplanada (IGUATU)





26 (30/03) – Karen Rios de Melo, 24 (bala) – Tv. Castanhola/B. Couto Fernandes (CAPITAL)





27 (31/03) – Nayara da Silva de Aquino, 21 (bala) – Bairro Parque Soledade (CAUCAIA)





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)