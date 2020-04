Fãs pedem live de Gusttavo Lima para competir com BBB

"Já entendi o recado de todos", declarou o sertanejo.

Após Gusttavo Lima desistir de fazer lives, devido a uma notificação do Conar que acusou o sertanejo de estimular o uso irresponsável de bebias alcoólicas em suas apresentações no YouTube, o público fã do artista resolveu se mobilizar nas redes sociais e pedir que ele faça uma terceira live na mesma data da final do Big Brother Brasil 20, marcada para o dia 27 de abril.





A atitude do público tem relação com um questionamento feito por Leo Dias em um programa de rádio. De acordo com o jornalista, Gusttavo não tem uma boa relação com a Globo, principalmente depois que ele trocou a Som Livre pela Sony. Além disso, a emissora teria forte influência sobre o Conar. Leo ainda revelou que a Globo estava tentando negociar a transmissão de uma live do artista conhecido como Embaixador.





Além de contar com os fãs, Gusttavo Lima recebeu palavras de apoio do presidente Jair Bolsonaro e dos deputados Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordy e Carla Zambelli. Em resposta às mensagens na internet, o cantor postou “Já entendi o recado de todos”, na tarde deste domingo (19).





Em sua última live realizada no dia 11 de abril, Gusttavo arrecadou mais de 1 milhão de quilos de alimentos, 300 mil unidades de álcool em gel, 400 mil máscaras, 10 mil pares de luvas, 200 matrículas para cursos na área da saúde e 10 unidades de cúpulas de entubação.





(Pleno News)