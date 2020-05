Com apenas um rim, paciente vence Covid com cloroquina

Aos 36 anos, Wilson Alves Ribeiro recebeu alta após dias na UTI.

Um dos grupos de maior risco na pandemia do novo coronavírus é o de pacientes com problemas renais. O que dizer então de uma pessoa com apenas um rim funcional? É o caso do analista de informática Wilson Alves Ribeiro, de 36 anos. Há dez anos ele sofria com uma doença renal crônica, que fez seus rins pararem de funcionar. Então, recebeu a doação de um dos rins do seu pai, o que salvou sua vida.





A partir de então, ele iniciou uma nova vida, tendo apenas de tomar um medicamento contra rejeição do órgão. Mas ao mesmo tempo que o mantém vivo, o remédio também diminui sua imunidade, o que o torna um alvo fácil para novas doenças, como a Covid-19.





Casado com a enfermeira Keila Aparecida, de 34 anos, e pai de Miguel, de 8, e Nícolas, de 7, ele vislumbrou o perigo após o Carnaval, quando a mulher disse que estavam chegando ao hospital particular em que trabalha pessoas vindas do exterior com sintomas do novo coronavírus.





Não demorou muito para Keila começar a sentir dores lombares e ter muita tosse. Após fazer o teste, foi confirmado que havia se contaminado. Wilson, então, mandou os filhos para a casa dos avós e ele mesmo voltou para a casa da mãe, onde se isolou em um quarto.





– Após dois dias, também comecei a sentir febre e perda de apetite. Quando senti cansaço para tomar banho, liguei o sinal de alerta. Fui direto para o pronto-socorro. Fiz tomografia do tórax e deu uma lesão no pulmão característica da Covid-19. Subi direto para a UTI.





Wilson iniciou o tratamento com antibióticos e cloroquina para curar a pneumonia. De início, começou a receber oxigênio por cateter no nariz. No segundo dia, passou para a máscara de oxigênio, porque sua oxigenação no sangue estava baixa.





– Por pouco não fui entubado – diz ele, que ficou nove dias na UTI e mais cinco no quarto.





Como Wilson é transplantado, os médicos tiveram de diminuir o remédio contra rejeição do rim para curar a infecção pelo novo coronavírus. No final, tudo deu certo e ele recebeu alta no Domingo de Páscoa.





– Desde então, estou em casa e só saio em caso de necessidade – afirma, destacando que uma dessas saídas é para levar a mulher ao trabalho, evitando o transporte público.





Após ter ficado oito dias internada, Keila já voltou a trabalhar, mas agora com muito mais cuidado para evitar novo contágio. Outra boa notícia é que a mãe dele, de 62 anos, não pegou a Covid-19 nos sete dias em que ele esteve lá.





(Folhapress)