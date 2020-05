Saiba quem são os piauienses que morreram em acidente aéreo em São Benedito/CE

O avião caiu no momento em que transportava o médico Pedro José Ferreira de Meneses, de Sobral (CE) para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital teresinense para tratamento de infecção por Covid-19.





O Corpo de Bombeiros da cidade de Sobral divulgou oficialmente a identidade das quatro pessoas mortas, sendo todas de Teresina, na queda do avião Seneca, da empresa de táxi aéreo Top Line, na noite de sexta-feira (15), na Serra da Ibiapaba, no município de São Benedito (CE). Uma das vítimas do acidente foi o piloto da aeronave, Paulo César Magalhães Costa. O piloto realizou diversas viagens com políticos piauienses, como o senador Ciro Nogueira, Iracema Portella, Georgiano Neto, Fábio Novo, Júlio César, Luciano Nunes e outras autoridades.





O avião caiu no momento em que transportava o médico Pedro José Ferreira de Meneses, de Sobral (CE) para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital teresinense para tratamento de infecção por Covid-19.





O Corpo de Bombeiros informou que morreram na queda do avião de pequeno porte os médicos Pedro José Ferreira de Meneses, Carlo Victor Sousa Rodrigues (residente de cirurgia geral no Hospital Santa Maria), a enfermeira Samara Félix, trabalha no Hospital Santa Maria e é coordenadora do Samu Estadual e o piloto Paulo César Magalhães da Costa.





Pedro Meneses era pneumologista que contraiu Covid-19 em Sobral, onde mora e estava sendo transferido para Teresina para ficar mais perto da família durante o tratamento. Para isso, ele precisava de profissionais que auxiliassem a sua busca.





O avião bimotor caiu em uma mata entre os sítios Santa Tereza e Meio do Topo, em São Benedito. O local é de difícil acesso e havia mau tempo no momento. Parte dos destroços pegou fogo no local. Todos os ocupantes do bimotor morreram, segundo o Corpo de Bombeiros. Meneses atendia no Hospital Regional (HRN), em Sobral.





Conforme o prefeito de São Benedito, o Aeroporto Regional de São Benedito não tinha informações de pousos e nem de decolagens recentes previstas para esta sexta-feira. Na queda, o avião pegou fogo.





Segundo Miguel Melo, agente de turismo que mora em uma casa nas proximidades da serra, "houve um estrondo". "Eu desconfiei da queda porque ouvi um barulho muito forte quando ele sobrevoou minha casa. Ele estava muito baixo", relata. Conforme ele, testemunhas se aglomeram no local do acidente.





Nota da empresa





A empresa Top Line Táxi Aéreo divulgou uma nota sobre o acidente que vitimou três pessoas na noite desta sexta-feira (15).









Confira a nota na íntegra:





"É com pesar que a Top Line Táxi Aéreo informa sobre o lamentável acidente com a aeronave bimotor PT- RMN, ocorrido na cidade de São Benedito Ceará, no início da noite desta sexta-feira, 15.05. A aeronave envolvida prestava serviços de UTI aérea e na ocasião fazia a rota Teresina -Sobral -Teresina. A aeronave inicialmente partiu de Teresina com destino à cidade de Sobral-CE, com posterior retorno a Teresina. Na aeronave estavam o piloto e mais 3 passageiros. A empresa Top Line Táxi Aéreo informa ainda que imediatamente após receber a notícia, encaminhou uma equipe até o local e acionou os órgãos competentes para que as primeiras providências pudessem ser tomadas.





O compromisso, neste momento de profunda tristeza, é de confortar os familiares, garantir que sejam asseguradas todas as medidas e protocolos investigativos em relação à causa do acidente, bem como transparência nas informações".

Fonte: Fala Piauí