ACIDENTE: D20 CARREGADA COM MANDIOCA CAPOTA PRÓXIMO A BR 222 EM TIANGUÁ

O capotamento de uma D20 foi registrado no inicio da tarde deste domingo (21), em Tianguá. O acidente ocorreu por volta das 12h30, na rodovia que liga o Sitio Pitanga à BR 222, próximo ao posto Catatau. O veículo transportava mandioca para Viçosa do Ceará.





Ao Ibiapaba 24 horas, os agentes do Demutram informaram que a roda do veículo se soltou, causando o capotamento. O motorista foi identificado como Ivan Cardoso de Oliveira, 39 anos, residente no Sitio Queimadas, em Viçosa. Ele sofreu ferimentos considerados leves e foi socorrido ao hospital com a ajuda de populares. O filho dele e outro rapaz também estavam no carro mas não sofreram ferimentos.





(Ibiapaba 24 horas)