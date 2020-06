Polícia fecha laboratório drogas em casa de luxo e prende tio e sobrinho em Juazeiro do Norte

Luis Ricardo Ramalho Lourenço, de 35 anos e Mike Ramalho Meireles, de 27 anos, foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição.





O Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte fechou na madrugada deste domingo (21), uma casa de luxo que funcionava como laboratório para fabricação de drogas, no bairro Cidade Universitária. Luis Ricardo Ramalho Lourenço, de 35 anos, e Mike Ramalho Meireles, de 27 anos, tio e sobrinho, respectivamente, foram presos no local.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois homens, que são naturais de São Paulo, foram descobertos após investigações apontarem eles como suspeitos de realizarem o comércio de drogas na Região.





Durante a ação, a polícia apreendeu cerca de seis quilos de cocaína, maconha, uma prensa hidráulica, sacos para embalagens de entorpecentes, munição, diversos documentos, relógios de pulso, R$ 2 mil divididos em moeda e cédulas, além de dois veículos, entre eles uma BMW.





Os homens foram conduzidos para a Delegacia Regional, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munições.





(DN)