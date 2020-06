"Liberdade de expressão tem que ser para todos", diz Bolsonaro

“Se o cara me chama de fascista, por exemplo, não acontece nada”, diz Bolsonaro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, reclamou, nesta quinta-feira (4), da diferença na abordagem da Justiça em relação a processos que envolvem seu nome.





Em conversa com apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada, em Brasília, Bolsonaro ouviu a sugestão de um homem para seguir o conselho do escritor Olavo de Carvalho e processar quem o chamasse de “genocida”.





O chefe do Executivo alegou que não tem sucesso em ações judiciais deste tipo:





“Se o cara me chama de fascista, por exemplo, não acontece nada. Se eu chamo de fascista, é 20 mil [reais] no lombo. Se é liberdade de expressão, tem que ser para todos.”





No breve encontro, de cerca de 5 minutos, a conversa girou principalmente em torno de tiro esportivo, já que estavam na frente do Alvorada integrantes dos chamados CACs, que é a sigla para Caçador, Atirador e Colecionador.





Confira no vídeo:

