A Enel Distribuição Ceará informa que fortes ventos que atingiram a comunidade Pedrinhas no último dia 25 causaram o entrelaçamento da rede de energia, causando falha no fornecimento. A distribuidora informa que enviou uma equipe e o serviço foi completamente normalizado no dia 26. A companhia acrescenta ainda que vai enviar equipes de manutenção até a comunidade para inspecionar a rede.

