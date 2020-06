Colaboradores do Hospital do Coração de Sobral participam de sensibilização

Sistema de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde, a acreditação hospitalar é um processo voltado para melhoria contínua que necessita do envolvimento dos colaboradores de uma unidade de saúde. Com este propósito, o Hospital do Coração de Sobral, unidade de saúde do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), promoveu de 25 a 29 de maio, ações de sensibilização com vistas à certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Ministrada pela diretora de Enfermagem do Complexo SCMS, Dra. Conceição Nunes, a sensibilização inicial contou com a participação dos colaboradores denominados líderes no processo de acreditação. Na sexta-feira (29/05), os serviços corporativos Recursos Humanos, Central de Materiais Esterilizados, Tecnologia da Informação e Comunicação receberam visita interna para avaliação diagnóstica do serviço.

A unidade deve passar pela avaliação da ONA e almeja a conquista da certificação ONA 1 – Acreditado, na qual as instituições atendem aos critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos assistenciais e estruturais.





Certificação





A acreditação hospitalar é um sistema de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde oferecidos por uma unidade. O caráter do processo é educativo, voltado para a melhoria contínua. Três princípios fundamentais pautam o processo de acreditação: é voluntário, feito por escolha da organização de saúde; é periódico, com avaliação para a certificação e, posteriormente, durante o período de validade de certificado; é reservado, com as informações coletadas ficando sob a guarda da entidade certificadora. As organizações de saúde submetidas à acreditação são avaliadas por instituições credenciadas pela ONA e têm como referência as normas do do Sistema Brasileiro de Acreditação e o Manual Brasileiro de Acreditação.