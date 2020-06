Oposição ganha reforço de peso para disputar a Prefeitura de Forquilha

O Grupo de oposição em Forquilha, liderado pelo jovem Edinardo Filho (PDT) que é sobrinho do ex-prefeito Edmundo Rodrigues “Pitbull” (PDT), se fortaleceu nesta quinta-feira (28), com o anuncio da chegada de Valdir Loiola e José Frota, que aderiram ao grupo sem nenhum acerto em troca do apoio. A decisão repercutiu imediatamente no Palácio Municipal entre os integrantes da base aliada do prefeito Gerlásio Loiola.





Após Valdir Loiola, ter abdicado a pré-candidatura de vice-prefeito na chapa encabeçada pela a Guida Prado (PSB), numa articulação para a sucessão municipal. Ele parece querer mesmo jogar areia no ventilador do seu primo e atual prefeito de Forquilha, Gerlásio Loiola “Play” (PT).





Valdir Loiola, trabalhava para ser o candidato cabeça de chapa e esperava que Gerlásio Loiola, tivesse musculatura para sustentar o projeto e rompesse com a Família Prado. Como o projeto naufragou, Valdir Loiola, rompeu com o grupo e deixou o partido do prefeito filiando-se no MDB, para tentar viabilizar sua possível candidatura. Como também não vingou, ele optou por desembarcar na oposição causando a maior agitação no município de Forquilha.





A adesão ecoa nos quatro cantos da cidade, depois do ex-braço direito da Gestão de Gerlásio Loiola na secretária de finanças, ter desembarcado na oposição. Os avalistas acreditam no ressentimento de Valdir Loiola, por ter se sentido desprestigiado pelo primo, pela forma como foi conduzido todo o processo. Na leva, também aderiu a oposição o José Frota, Técnico do DECNOS de bastante prestigio na cidade de Forquilha e um leal amigo de Valdir Loiola.





(Célio Brito)