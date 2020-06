Renato Aragão encerra contrato com a Rede Globo após 44 anos de emissora

O artista disse que que está com novas oportunidades de trabalho.

Após 44 anos ligado a Rede Globo, com a produção de programas de entretenimento e especiais, o cearense Renato Aragão não terá seu contrato renovado pela emissora. O ator fez o anúncio nas redes sociais.





"São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios. Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas diante a novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase de trabalhos contratuais", escreveu.





O artista também contou na publicação que está com novas oportunidades. "Tenho em minha vida profissional a fluidez e o equilíbrio, vou onde meu público espera que eu esteja e melhor ainda, onde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los, e não será diferente nessa nova fase. Já estou com novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estão prestes a iniciar", disse.





O último trabalho do artista na emissora ocorreu em 2017, com um ensaio de uma volta dos Trapalhões em formato híbrido. Em 1998, Renato estreou "A Turma do Didi", que foi exibido até 2010.





Outros artistas também encerarram o contrato com a Rede Globo em 2020, como Vera Fischer, Miguel Falabella, Zeca Camargo e José de Abreu.





(Diário do Nordeste)

Foto Agência Globo