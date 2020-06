Pandemia da bala: violência deixa 41 pessoas mortas em assassinatos no fim de semana

Quarenta e uma pessoas foram assassinadas no Ceará entre a última sexta-feira (5) e a noite do domingo (7), o que caracterizou um dos fins de semana mais sangrentos no estado em 2020. De acordo com os registros das autoridades da Segurança Pública, foram registrados neste período nove homicídios e latrocínios em Fortaleza, outros 13 na Região Metropolitana e mais 19 crimes no interior. Entre as 41 pessoas mortas, estão quatro mulheres. Também foram registrados no fim de semana quatro duplos homicídios e um triplo.





Em Fortaleza, Capital, nove pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Barra do Ceará (2 casos), Vila Velha, Vila Manuel Sátiro (morte de um PM), Parque Araxá, Messejana, Henrique Jorge, Conjunto Esperança e Mondubim.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 13 pessoas foram mortas nas últimas 72 horas, nos seguintes Municípios: Caucaia (2 casos), Maranguape (dois casos), Pacajus (2 casos), Aquiraz (duplo homicídio), Horizonte e Itaitinga (triplo assassinato).





Já no Interior Norte, 10 pessoas foram assassinadas neste fim de semana sangrento nos seguintes Municípios: Ubajara (Distrito de Jaburuna), Coreaú (Bairro Cohab), Pentecoste (duplo homicídio na localidade de Serrota), Camocim (sede/Centro), Sobral (três casos, um achado de cadáver no bairro Terrenos Novos e um duplo homicídio no bairro Dom Expedito) e Massapê (dois corpos encontrados no açude Ipaguaçu-Mirim).





No Interior Sul, a Polícia fez o registro de nove assassinatos nos seguintes Municípios: Campos Sales (no Sítio Croatá), Jaguaruana (bairro Cardeais), Crato (bairro Seminário), Ibaretama (Sítio Trapiá), Jaguaribe (bairro da Caixa), Brejo Santo (no Conjunto Renê Lucena III), Penaforte (Centro/Sede), Juazeiro do Norte (bairro Campo Alegre) e Missão Velha (Centro/Sede).









Duplos e triplos





Os corpos de dois jovens que estavam desaparecidos desde a última quarta-feira (3), foram encontrados com marcas de tiros, na manhã de sábado (6), numa estrada de terra na localidade de Serrota, na zona rural de Pentecoste (a 88Km de Fortaleza). Os mortos no duplo homicídio foram identificados como Robério Andrade Alves, 18 anos; e José Anderson dos Santos Pinto, 21 anos.









Em Sobral, um casal foi assassinado na manhã de domingo (7), no bairro Dom Expedito. Os mortos foram identificados pela Polícia como sendo Carlos da Silva Nascimento, 38 anos; e sua companheira, Maria da Conceição Melo dos Santos, 35. Ambos sofreram vários tiros.





Em Massapê, na zona norte do estado (a 244Km de Fortaleza), a Polícia investiga a morte de José Ernando Dionísio do Espírito Santo, 21 anos; e de sua companheira, Maria Andrezza Florêncio da Silvam 23 anos. Os cadáveres foram encontrados no açude Ipaguaçu-Mirim. O rapaz relatava para a família que estava sendo ameaçado de morte.





Dois homens foram assassinados, a tiros, na madrugada do último sábado, na Estrada da Jibóia, no Município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas trafegavam em um caminhão, quando sofreram uma emboscada na estrada e foram mortas a tiros, sendo identificadas como José Jurandir Alves da Rocha, 59 anos; e Jorginey Mesquita Novais, 40.





Em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), três homens foram assassinados, a tiros, no começo da noite deste domingo (7), quando se encontravam em um bar no bairro Angorá. As vítimas do triplo homicídio foram identificadas apenas como Erick, Michael e “Tapioca”. Segundo a Polícia, o triplo homicídio tem ligação com a guerra de facções.





Veja a relação completa dos 19 mortos no Interior no fim de semana:





1 – Luciano do Nascimento Silva, 28 anos (faca) – Distrito de Jaburana (UBAJARA)





2 – João Paulo de Oliveira Moura, 28 anos (bala) – Bairro Cohab/Sede (COREAÚ)





3 – Robério Andrade Alves, 18 anos (bala) – Localidade de Serrota (PENTECOSTE)





4 – José Anderson dos Santos Pinto, 21 anos (bala) – Localidade de Serrota (PENTECOSTE)





5 – Francisco Antônio de Sousa (facadas/pedradas/garrafadas) – Centro/Sede (CAMOCIM)





6 – Aparecido Antônio da Silva Cabral, 31 anos (bala) – Sítio Croatá (CAMPOS SALES)





7 – Márcio Jackson Oliveira Araújo, 19 anos (bala) – Bairro Cardeais (JAGUARUANA)





8 – Antônio Alessandro Mesquita, 32 anos (bala) – Bairro terrenos Novos (SOBRAL)





9 – Jonathan de Sousa Saraiva, 25 anos (bala) – Bairro Seminário (CRATO)





10 – Carlos da Silva Nascimento, 38 anos (bala) – Bairro Dom Expedito (SOBRAL)





11 – Maria da Conceição Melo dos Santos, 35 anos (bala) – Bairro Dom Expedito (SOBRAL)





12 – José Wilson Mendes da Silva, 61 anos (facadas) – Localidade Trapiá (IBARETAMA)





13 – João Pinheiro de Queiroz Neto, 19 (bala) – Bairro Caixa (JAGUARIBE)





14 – José Márcio da Solva Pereira, 38 anos (pedradas) – Bairro Renê Lucena III (BREJO SANTO)





15 – Carla Alakiana Pereira da Silva, 34 anos (facadas) – Centro (PENAFORTE)





16 – Ruhan Weverson Gonçalves Almiranda, 20 anos (bala) – Bairro Campi Alegre (JUAZEIRO)





17 – Francisco Lucas Gomes dos Santos, 24 anos (bala) – CentrO/Sede (MISSÃO VELHA)





18 – José Ernando Dionísio do Espírito Santo, 21 anos (achado de cadáver) – (MASSAPÊ)





19 – Maria Andressa Florêncio da Silva, 23 anos (achado de cadáver) – (MASSAPÊ).





