Prefeita de Chicago acredita que distúrbios são planejados

“Havia claramente esforços para subverter o protesto pacífico e transformá-lo em algo violento”, diz prefeita.



Lori Lightfoot, prefeita de Chicago, afirmou que há “fortes evidências” de um esforço organizado para usar a morte de George Floyd como um disfarce para propagar violência pelos Estados Unidos.



Em entrevista coletiva, neste domingo (31), Lightfoot declarou:



“Não há dúvidas. Foi um esforço organizado. Havia claramente esforços para subverter o protesto pacífico e transformá-lo em algo violento.”



A prefeita acrescentou:



“Não há dúvida de que as pessoas que estavam lutando e trouxeram as armas foram absolutamente organizadas e coreografadas.”



Lightfoot completou:



“Parece claro também que os incêndios, tanto os de veículos quanto os de edifícios, foram organizados por oportunistas, bem como os saques.”



Nesta segunda-feira (1), em videoconferência com governadores, o presidente Donald Trump pediu ações mais duras para conter os distúrbios:



“Vocês têm de prender essas pessoas e depois de prender, processá-las. Eles são terroristas, eles querem fazer coisas ruins ao nosso país. São Antifa e são de extrema-esquerda.”

(Renovamidia)