PRF apreende cerca de 600 kg de cocaína no Sergipe

Cerca de 600 quilos de cocaína foram apreendidos por policiais na BR-101 em Sergipe.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, neste domingo (7), cerca de 600 quilos de cocaína em tabletes.





Essa é a maior apreensão da droga no estado de Sergipe.





Os entorpecentes estavam localizados na carroceria de um veículo que passava no km 93 da BR-101, no município de Nossa Senhora do Socorro.





O carregamento, estimado em mais de R$ 10 milhões, seria levado para o Rio Grande do Norte, de acordo com a PRF.





O condutor, de 39 anos, disse aos policiais que pegou o carro na cidade de Guarulhos, interior de São Paulo, e durante um pernoite no município baiano de Vitória da Conquista, a droga foi colocada no veículo, de onde seguiria até o estado do Rio Grande do Norte.





(Via Renovamídia)