28 CHEFES DE FACÇÕES ESTÃO DE VOLTA AO CEARÁ

Os líderes são apontados como representantes de três facções instaladas no Estado do Ceará e foram os mesmos responsáveis pelos últimos ataques criminosos ocorridos em 2019 na capital e interior do Estado. Os 28 líderes criminosos foram transferidos, na época, à presídios federais, pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Na época que ocorreram as transferências, os ataques cessaram no Ceará, limitando o poder de ordens e comando de dentro dos presídios cearenses. (Foto: Polícia Civil)





Via Revista Ceará