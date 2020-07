Veja como nosso corpo muda se comermos 2 ovos por dia

Os ovos estão indubitavelmente entre os alimentos mais respeitados e populares do mundo, os ingredientes básicos de muitas receitas diferentes, do café da manhã ao jantar, e ricos em nutrientes.





Você certamente já ouviu falar com frequência que comer ovos todos os dias aumenta os níveis de colesterol. No entanto, essa teoria foi negada várias vezes e, de acordo com alguns estudos, dois ovos devem ser consumidos por dia para aproveitar os seguintes benefícios.





Graças ao alto teor de proteínas, os óvulos favorecem o aumento da massa muscular e são recomendados principalmente para atletas.





Segundo o International Journal of Obesity , comer dois ovos no café da manhã pode nos ajudar a perder peso e diminuir o colesterol.





A vitamina D dos ovos promove a regeneração celular, prevenindo o envelhecimento precoce. Eles também contêm colina, um aminoácido que impede o comprometimento cognitivo e melhora a memória .





Os ovos também contêm selênio, um mineral essencial que protege e fortalece o sistema imunológico .





A luteína dos ovos ajuda a proteger e manter a visão , enquanto o cálcio nutre e fortalece os ossos do corpo.





Finalmente, o ácido fólico contido nos ovos promove a formação de glóbulos vermelhos, prevenindo a anemia.



