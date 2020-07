A VISÃO DO INVISÍVEL!

Um vírus virulento deu uma reviravolta no mundo e virou as pessoas de cabeça pra baixo. Nada mais que um ser acelular invisível, a olho nu, deixa um monte de óbitos, fecha uma enxurrada de empresas, desemprega uma multidão de empregados e mete medo na quase totalidade da população do planeta. Que vírus violento esse, hem!





“Os vírus são os únicos organismos acelulares da Terra atual. São seres muito simples e pequenos (medem menos de 0,2 µm), formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético, que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos (citomegalovírus)”, diz a Wikipedia.





Mas como pode um ser invisível que nem vivo é, causar tanta paúra? Eis o xis da questão. O vírus é mortal e o temor da morte é fatal. A raça de Adão vive o tempo todo com medo da morte, uma realidade invisível, pois ninguém jamais a viu. A morte é substantivo abstrato designando um estado real, mas que não podemos ver, pegar ou pesar.





O mundo invisível é muito mais assustador do que o visível. O diabo, o inferno, a morte são realidades invisíveis e não podemos constatar, contudo, são reais. Na verdade, o mundo invisível é mais real do que o visível. Tanto o lado bom da invisibilidade, isto é, Deus, céu, fé, anjos celestiais, como o lado mau, o diabo e suas hostes, os dominadores invisíveis deste mundo, são realíssimos.





O que gostaria de chamar a atenção é que um vírus invisível, mas mortal, gerou horror no planeta, embora a grande maioria das pessoas não leve em conta as consequências malignas das potestades invisíveis nos lugares celestiais. Estas pessoas ciosas são capazes de tomar as medidas mais radicais para se proteger dos vírus, e nada, absolutamente nada, para se resguardar das influências dos poderes invisíveis das trevas.





A principal artimanha dum ser moral invisível é tentar provar que ele não existe e que a sua atuação não passa de uma impressão idiota de gente tola. C. H. Spurgeon, no séc 19, disse de modo picante: “certos teólogos de hoje não crêem na existência de Satanás. É estranho que filhos não creiam na existência do próprio pai.”





Ninguém pode alegar que é ignorante da existência de Deus, pois pode-se ver claramente que existe Alguém Invisível por meio da ordem perfeita da criação. Também ninguém pode negar a existência do diabo, como dizia D. L. Moody: “creio que Satanás existe por duas razões: primeira, a Bíblia assim o diz; e, segunda, eu já fiz negócios com ele.”





Percebo, também, que há uma multidão de ingênuos que não enxerga os controladores deste mundo caído, gente graúda e poderosíssima, que vive nos bastidores, anonimamente, mas manipulando governos e organizações para o estabelecimento do caos e de uma nova ordem mundial.





O coronavírus é invisível a olho nu, mas é mortal e há um mundo de gente com paúra dele. O diabo é o invisível senhor da morte e há um mundo incontável que não crê na sua existência. O Deus invisível fez-se carne para, no Jesus histórico, levar uma multidão de eleitos a morrer junto com Ele, invisivelmente, dando a característica peculiar dos olhos da fé, que é ver o invisível no escuro. Você consegue ver o invisível? Então, você tem fé.





(Pastor Glênio)