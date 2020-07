POLÍCIA MILITAR TIRA MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE SOBRAL

Por volta de 11h20min de hoje, 13, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu um revólver calibre .32 com seis munições no Bairro Dom Expedito, em Sobral-CE.

Após receber informações acerca de um indivíduo que estaria em posse de uma arma de fogo, bem como comercializando drogas na travessa Antônio Rodrigues Magalhães, de imediato, a equipe da 1ªCia do 3ºBatalhão Policial Militar se deslocou para averiguar os fatos. Durante a ação, foi solicitado apoio via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) do fiscal de operações, que designou mais policiais militares para atender a ocorrência.

Com a chegada dos agentes de segurança pública no local, o suspeito empreendeu fuga pulando os muros das residências, contudo, além da arma, ele deixou para trás o seguinte material:

60 papelotes de cocaína 49 pedras de crack 1 celular 1 relógio R$ 113,20 em espécie

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral (DMS) para os procedimentos cabíveis. Até o momento, ninguém foi preso.

(Relações públicas do 3ºBPM)