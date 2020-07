Bispo homenageia profissionais da linha de frente no combate a Covid-19

Durante a festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira da Ordem dos Carmelitas, realizada na última quinta-feira, dia (16), na catedral da Sé em Sobral. O Bispo Diocesano, Dom Vasconcelos, presidiu a celebração em ação de graças aos profissionais da linha de frente no combate ao Covid-19 no município.





Na ocasião, foram homenageados os profissionais Enfermeiros, Guardas Municipais, Garis, Técnicos Funerários, Coveiros. Além da homenagem ter sido extensivos aos demais profissionais envolvidos na luta diária no combate a pandemia.





Durante a homilia, foi realizado uma reflexão sobre o papel do profissional na vida da comunidade e a importância do cuidado e dedicação que cada uma precisa ter na missão de cuidar do próximo.





A Missa também foi concelebrada pelos Padres Lucione e Herlandino, que elevaram orações para aqueles que partiram em decorrência do coronavírus, e para os muitos pacientes que se recuperaram e retornaram para o convívio de suas casas.





(Blog Célio Brito)

Foto:Marcildo Brito/Correiodasemana