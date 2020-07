Grendene de Sobral anuncia novas informações sobre retorno de funcionários

A Grendene segue realizando ações preventivas com foco na saúde e segurança de nossos funcionários e respeitando as orientações governamentais. A empresa informa que avança na retomada das atividades, iniciando a partir de segunda-feira, 20 de julho, uma nova fase, com 40% do quadro de funcionários por turno autorizado a trabalhar.





Todos os funcionários de Sobral e outras cidades deverão voltar ao trabalho, exceto pessoas do grupo de risco e afastados. Estará autorizada a entrada na cidade do transporte coletivo com funcionários da Indústria.





Os horários de início de cada jornada serão os seguintes:

Com informações do SPN