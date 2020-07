Enzo Lopes mais uma vez é destaque na mídia dos EUA!

O piloto brasileiro Enzo Lopes #66, TOP 5 no AMA Supercross, categoria 250sx da região Leste, mais uma vez é destaque na mídia norte americana. O site Motocross Action trouxe neste final de semana uma matéria completa sobre a participação de Enzo no Supercross e também sobre a expectativa que vive o piloto para definir o seu futuro no AMA Motocross.

Traduzimos abaixo uma parte da entrevista e no link a seguir você pode conferir a matéria completa:





Enzo Lopes - “Eu senti que tinha que correr nas duas últimas etapas. Então, começou a ficar um pouco melhor. Tínhamos uma banheira de hidromassagem na casa em que estávamos hospedados, então eu entrei lá, continuei a me mover e comecei a pensar: "Cara, eu posso ter uma chance". No sábado, ficou um pouco melhor e, no sábado à noite, Brandon disse: "Se você puder fazer uma flexão, vamos deixar você correr". Eu só queria tentar, e não desistir sem nem tentar. Eu preferiria ter sofrido os 15 minutos da corrida, em vez de sofrer mais tarde, sabendo que eu poderia ter feito isso. Definitivamente, estava doendo, eu fiz uma flexão e quase morri de dor, mas eu fiz”.









Motocross Action - Algum time de fábrica já fechou com você sobre o Motocross?





Enzo Lopes – “Não, nada foi dito. Às vezes é difícil de entender, mas eu apenas tenho que fazer minha parte na pista e sinto que o resto virá. Não tenho nada e não tenho certeza do que vou fazer no Motocross. Talvez eu pudesse correr como piloto privado, mas ainda não tenho certeza. É muito dinheiro, principalmente para minha família no Brasil. Seria muito, muito caro, e não tenho certeza de que poderia fazê-lo por causa disso. Eu só quero uma oportunidade este ano em uma equipe de fábrica para me provar”.









Enzo ainda não anunciou seus planos para a temporada Pro Motocross de 2020.





Fonte: Motoxtreme