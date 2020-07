“Precisamos de um STF com gente honesta”, pede Netinho

Cantor esteve em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o cantor Netinho tem feito duras críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF). O artista pediu por mudanças no STF, a quem responsabilizou por tirar o poder de Bolsonaro sobre o “vírus chinês” e transferi-lo a governadores e prefeitos, que foram chamados por Netinho de genocidas.





– Muitos não estão entendendo. Não é o STF, são os ministros que estão no STF. Nós precisamos de um STF com gente honesta e decente lá dentro.





O cantor esteve com o presidente Jair Bolsonaro, neste domingo (19), em Brasília, e participou dos atos a favor do governo. Já na terça-feira (21), ele almoçou com o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, e com o secretário especial de Cultura, Mario Frias.





(Pleno News)