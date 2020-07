Atividade:





Atuar no processo produtivo, executando as atividades operacionais do seu posto de trabalho, identificando problemas na operação, manutenção ou produto final.





Contrato por tempo determinado.





Horários Disponíveis:





Segunda à Sábado





Turno Especial e Segundo Turno.





Requisitos Obrigatórios:





Ensino Médio completo;

Disponibilidade para trabalhar de segunda à sábado.