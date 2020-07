PAI É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL SUSPEITO DE COMETER ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA FILHA EM GRAÇA

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (22) na zona rural do município de Graça. O detido é suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a própria filha de 10 anos. A captura se deu por força de um mandado de prisão preventiva.





De acordo com as investigações da equipe de policiais civis de Pacujá, o homem teria iniciado os abusos quando a criança tinha cinco anos. O caso foi noticiado e registrado em abril deste ano na unidade da Polícia Civil de Pacujá, responsável por representar a prisão do suspeito, sendo o pedido acatado pelo Poder Judiciário da região.





O investigado foi localizado na localidade de Sabiá, zona rural da cidade de Graça. Diante disso, ele foi conduzido para a unidade policial que cobre a região, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido contra ele.





Fonte: SSPDS