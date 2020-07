Abertura do comércio em Sobral provoca aglomeração e aborrece o prefeito

A fase 1 de retomada das atividades econômicas do município de Sobral, nessa quarta-feira (22), anunciada pelo prefeito Ivo Gomes (PDT), na noite desse domingo (19), trouxe tumulto e confusão no centro comercial da cidade.

O que mais se via, em todos os lados do Centro, era a tão temida aglomeração de pessoas nas portas das lojas. Todos querendo entrar ao mesmo tempo. À tarde, por voltas das 15 horas, mesmo com máscaras, ninguém respeitou a proibição de ficar muito próximo uns dos outros. Na porta da loja de eletrodomésticos Macavi, na Rua Coronel José Sabóia, vendedores e atendentes tentavam manter o controle da entrada das pessoas, apesar da fila, que ninguém respeitava.





De frente à loja Zenir, ao lado da Praça de Cuba, a mesma aglomeração se formou, com uma confusão na porta do estabelecimento comercial. O pior foi que, por causa do horário, o sol que incidia ali era insuportável e, quem fazia o controle do fluxo não levou isso em consideração. A porta de vidro permaneceu parcialmente fechada, com o acesso de poucas pessoas, à medida que outras saíam do prédio. “Isso aqui está um absurdo. Se é para não ter multidão, então por que esse tanto de gente? Ainda mais com muitas ruas do Centro, ainda fechadas? Questionou a motorista Jocélia Ximenes (55), e finalizou. A determinação de frequentar o comércio, depois de tanto tempo fechado, foi colocada em prática, mas a falta de consciência das pessoas é de assustar”, reclamou.





Não demorou muito para que alguém registrasse as cenas e postasse nas redes sociais. Ao tomar conhecimento da situação, o prefeito Ivo respondeu: “Estou chocado com as cenas que vejo de aglomerações, absolutamente desnecessárias, no centro comercial de Sobral, comprometendo o gigantesco esforço que todos fizemos, até agora”, reclamou o prefeito, e prosseguiu. “Quanta imprudência e irresponsabilidade. Aviso, especialmente aos comerciantes, que não hesitarei em fechar novamente o comércio, se isso ocorrer de novo”, ameaçou. À internauta Thalita Silva dos Santos que disse, “abriu porque quis, senhor prefeito, você já sabia que ia ser assim, aglomerações em cima de aglomerações”, Ivo foi curto e irônico. “Não sou a Mãe Dinah”, se referindo a uma vidente brasileira que fez muito sucesso na década de 1990, com uma rápida passagem por programas de TV, onde dizia prever o futuro.





“Eu não esperava esse tipo de resposta debochada, por parte do prefeito. Se ele não sabia o que dizer, não deveria ter respondido. Eu me senti vítima de uma brincadeira sem graça. Realmente, não tinha necessidade dessa resposta. Fora, que outras pessoas que participavam da conversa online aprovaram a forma que ele me tratou. Inclusive, com várias curtidas no comentário dele. Eu ainda respondi algumas dessas pessoas que, a meu ver, estavam erradas em sua crítica”, disse Thalita dos Santos, ao jornal Sobral Post.





Se havia muita aglomeração, e até tumulto, nas ruas do Centro, bem diferente era a situação do shopping. À tarde, poucas pessoas decidiram ir às compras ou fazer o uso de algum serviço. Nos locais de convivência, como cinema e praça de alimentação, os equipamentos estavam fechados. À exceção do MacDonalds, cuja atendente revelou que movimento ainda era muito pequeno.





Mesmo com a reabertura parcial do comércio no Centro, a recomendação do isolamento social na cidade permanece, sendo prorrogada até dia 3 de agosto. Além das atividades já permitidas, voltaram a funcionar as atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria, assim como o trabalho das empresas de consultoria e de gestão empresarial; atividades administrativas de escritórios e serviços complementares; comércio atacadista e varejista; serviços de corte e costura, e shopping, entre outras atividades listadas no Decreto nº 2.469 (DOM).





Todas as atividades liberadas seguem monitoradas pela Secretaria da Saúde, mediante acompanhamento contínuo dos dados epidemiológicos no município. A determinação é que as empresas emitam um certificado de autorização de reabertura, com um QR code de segurança, para garantia da veracidade do documento pela Vigilância Sanitária ou pelos fiscais da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). Os protocolos de segurança a serem seguidos são: o uso de álcool 70%, preferencialmente em gel; o uso obrigatório de máscaras, bem como de outros equipamentos de proteção individual que sejam indispensáveis ao trabalho seguro; preservar o distanciamento social; manter o ambiente arejado; organizar as filas dentro e fora dos estabelecimentos;





O horário dos bancos voltou a ser de 8h às 13h. Os estabelecimentos autorizados a funcionar só poderão abrir a partir das 14h. O shopping center e outros centros comerciais somente poderão funcionar das 14h às 22h, de segunda a sexta-feira, sem restrição de horário aos sábados e domingos, atendendo, no máximo, 30% da capacidade total de pessoas no local. Permanecem fechadas, as áreas de recreação e lojas como brinquedotecas, de jogos eletrônicos, cinemas e teatros; praças e quiosques de alimentação, mantendo inalterados, os serviços de entrega em domicílio e retirada do produto, sendo impedido o consumo no local.





Fonte: Sobral Post / Marcelino Júnior