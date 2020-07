POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apreendeu mais de R$ 250 mil, bens de luxo e armas de fogo durante uma operação policial deflagrada na manhã desta quinta-feira (23). A ofensiva intitulada "Dominus", coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), contou com o apoio de equipes dos departamentos de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e Técnico Operacional (DTO). O intuito da ação é identificar e prender pessoas envolvidas com organizações criminosas e lavagem de dinheiro com atuação na Capital e na Região Norte. Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em Itapipoca. Três pessoas foram presas em flagrante durante a operação, que culminou ainda nas apreensões de mais de R$ 250 mil em espécie, três carros de luxo (um deles blindado) e duas pistolas. As ações seguem em andamento. Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.

