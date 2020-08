Campanha Limpa Nome por R$ 100 até dia 31; veja como quitar dívidas

Termina na próxima segunda-feira (31) a campanha da Serasa que permite que endividados de até R$ 1 mil quitem seus débitos por apenas R$ 100. Lançado no final de julho, o programa permite que quem tiver dívidas entre R$ 200 e R$ 1 mil com as 21 empresas possa quitá-las com até 98% de desconto. O valor de R$ 100 é valido para qualquer um dos parceiros envolvidos.





Confira passo a passo para renegociar as dívidas:





-Acesse o site da Serasa ou baixe o aplicativo no celular e preencha um breve cadastro. Também é possível regularizar os débitos pelo WhatsApp: (11) 98870-7025;





-Dentro da plataforma, todas as informações financeiras do consumidor vão aparecer na tela, incluindo as dívidas;





-Para conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar na dívida para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as opções de renegociação;





-Selecionada a opção, basta escolher se o pagamento será à vista ou parcelado, e a melhor data de vencimento;





-Por fim, a própria plataforma da Serasa gera os boletos, que podem ser pagos pela internet ou em qualquer agência bancária ou lotérica.





Veja as empresas participantes:

Algar

Anhanguera

Ativos

Avon

Calcard

Casas Bahia

Credsystem

Hoepers

Itapeva

Iuni

Pernambucanas

Pitagoras

Ponto Frio

Recovery

Tricard

Uniderp

Unime

Unique

Unirondon

Unopar

Vivo





Fonte: G1/CE