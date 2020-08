Igreja católica retoma atividades presenciais a partir de 6 de setembro

As missas na igreja católica sobralense deverão ser retomadas na próxima semana, quando Sobral entrará na quarta fase do plano de retomada das atividades. A decisão do Bispo Diocesano, Dom José Luís Gomes de Vasconcelos, será publicada em breve, mas informações obtidas pelo Blog Sobral em Revista são conta que, as primeiras missas serão celebradas no domingo, 6 de setembro, as 17h, em todas as paróquias, com a presença de fieis até o limite de 50% da capacidade das igrejas, respeitando os regramentos de isolamento social impostos pelos decretos do Estado e do Município.





Via Sobral em Revista