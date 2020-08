CORPO EM DECOMPOSIÇÃO É ENCONTRADO EM ÁREA DE MATAGAL EM TIANGUÁ

Um corpo já em avançado estado de decomposição foi encontrado por populares no inicio da noite desta quarta-feira (19), no sitio Madalena, nas imediações do Assentamento Val Paraíso, próximo a BR 222, sentido Tianguá-Piauí.





Não há identificação do cadáver. No local foram encontradas algumas peças de roupa feminina. A polícia entrou em contato com a família de Cristina Carneiro Facundo, a qual está desaparecida em Tianguá desde o dia 11 de julho, que confirmou a semelhança da roupa, porém, a identificação do corpo só será feita após exames no Instituto Médico Legal.





O local está sendo resguardado até a chegada da equipe da Perícia Forense para os procedimentos legais.





(Ibiapaba 24 horas)