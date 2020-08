MATANÇA EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO NO BAIRRO DOM EXPEDITO

Um homem de nome Francisco Cleiton Duarte Lima, 36 anos, natural de Sobral, “Lourinho da Tilinnha” foi assassinado com vários tiros na madrugada deste quinta-feira, dia 20, na rua Itália, Dom Expedito. Populares, informaram que a vítima foi abordada por dois indivíduos armados de revolver que, invadiram a residência da vítima e efetuaram os disparos na cabeça de Cleiton.





Os criminosos fugiram após o crime e não foram identificados, uma equipe do Núcleo de Homicídios e proteção a pessoa foi acionada para o local, onde deu início as investigações a fim de identificar os autores. “Lourinho da Tilinnha” era usuário de droga e pode ter sido supostamente morto por indivíduos envolvidos com facção rivais.





Francisco Cleiton Duarte Lima tinha passagens pela polícia.





O corpo foi levado para o IML após os exames da perícia forense. O Núcleo de Homicidio e proteção a Pessoa vai investigar o caso.





Sobral registra 68 homicídios dolosos em Sobral.