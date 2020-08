Guarany de Sobral apresenta novo elenco para disputar a Série D do Brasileirão

O Guarany de Sobral, depois da boa campanha no Cearense 2020, já está com a equipe pronta para a Série D do Brasileirão deste ano. Devido à pandemia, e obedecendo ao Decreto Estadual, que proíbe aglomeração, o Cacique do Vale fará a apresentação do elenco, nesta quinta-feira (20), às 18h, no canal do próprio clube sobralense, na plataforma do youtube.





Depois da parada, por causa da pandemia, o Uninta continua como patrocinador máster do time, que anuncia a participação de mais dois parceiros: o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Juventude, e o site de apostas Gold Bets.

Para o diretor de esportes, Thiago Dias, “a principal arma do time será o trabalho em equipe, assim como tem sido, desde o ano passado, quando o time rubro-negro vem somando conquistas”, afirmou.





Uma das peças fundamentais é o técnico Wallace Lemos, que vai comandar o bugre sobralense. “É um treinador com experiência reconhecida no Sudeste, nas séries D e C, que exige do atleta, e gosta de trabalhar ofensivamente, buscando a vitória; pois o que importa para um time, é a conquista de pontos fora e, principalmente, os três pontos dentro de casa”, disse Thiago Dias. Para ele, o objetivo principal do Guarany, no brasileirão, é ficar entre os quatro primeiros para garantir o acesso à série C do campeonato.

O clube adiantou para a imprensa alguns nomes já contratados, como o zagueiro Lucão; o lateral Eduardo; o volante China; o meia-atacante Alisson; Genildo (atacante); Zeca (lateral esquerdo), Junior (zagueiro) e o volante Celestino. Permanecem no elenco, os goleiros Dionantan e Célio; os volantes Gleidson e Hermeson; Zé Augusto (lateral); Tininho (meia) e Patuta (meia-atacante), além dos garotos da base, Maxwell (goleiro), Pedro Aris (lateral); Kaio Sales (volante); Levi (meia); a os Atacantes Talisson e Caio Santana.

Fonte: Edwalcyr Santos / SobralPost