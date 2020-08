REVOLTANTE: CRIANÇA DE 11 ANOS MANDAVA FOTOS ÍNTIMAS A PEDIDO DE PEDÓFILO EM SOBRAL

O acusado diz ser vítima de uma armação, a criança teve que se mudar para o Piauí.





Marcelo é assistente municipal de saúde no distrito de Jaibaras, distante apenas 20km da cidade. Ele também é cabo eleitoral e muito querido por políticos locais. Talvez seja esse o motivo de ainda não ter sido preso. As imagens desfocadas são muito fortes, são terríveis. O celular apreendido pela polícia continha conversas e material pornográfico enviado por Marcelo. O caso foi registrado na polícia no dia 10 de dezembro de 2019.



Fonte: Wellington Macedo