Flordelis pede ajuda “pelo amor de Deus” mas é ignorada

Na madrugada desta sexta-feira (28), a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) fez um desabafo e pediu ajuda a colegas no grupo de WhatsApp da bancada feminina no Congresso. No texto, ela afirmou que é inocente e que não teve envolvimento na morte de seu marido, pastor Anderson do Carmo. A informação foi dada pelo site O Antagonista.





Flordelis virou ré após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) que apontou que a parlamentar era a mandante do assassinato do marido. Anderson foi morto em junho de 2019 após levar mais de 30 tiros na porta de casa.





A deputada, no entanto, não pode ser presa por causa da imunidade parlamentar. O caso deve ser decidido pela Câmara dos Deputados na próxima semana.





Ao enviar o pedido de ajuda no grupo da banca feminina, Flordelis disse que uma de suas filhas escreveu as mensagens encontradas em seu celular “se fazendo passar por mim para conseguir o que ela queria”.





A deputada pediu às colegas que não deixam ser mandato ser cassado e disse que vai “conseguir provar a minha inocência e que vocês não se arrependerão de me ajudarem”.





Ela ressaltou ainda que está “vivendo com quase a metade do meu salário porque tive que pegar empréstimo minha casa é financiada está no nome de terceiros porque a onze anos atrás não tínhamos como financiar uma casa “.





Flordelis também apontou que depende “de cestas básicas para comer com meus filhos porque pago financiamento da minha casa luz água gás remédios”.





Por fim, a parlamentar disse que “se caçarem meu mandato estão me tirando o direito de lutar porque vou para prisão”.





De acordo com O Antagonista, o pedido da parlamentar não havia sido respondido até o início da tarde.





Veja a íntegra da mensagem de Flordelis:





“Boa noite a todas

Estou aqui para pedir ajuda

Estou sendo denunciada por coisas que não fiz

Não matei meu marido e não mandei matar

Fui indiciada por mensagens que não escrevi

Minha filha confessou em juízo que pegou meu celular e escreveu e enviou as mensagens se fazendo passar por mim para conseguir o que ela queria

Vou enviar no domingo o depoimento dela

Minha outra filha também me pediu perdão porque fez a mesma coisa

Eu não sabia que meu marido estava fazendo coisas que serão reveladas e provadas nos próximos dias não sabia mesmo 😭😭😭😭😭😭😭

Querem caçar meu mandato venho aqui pedir a vocês pelo amor de Deus não deixem que façam isso comigo eu juro que vou conseguir provar a minha inocência e que vocês não se arrependerão de me ajudarem

Estão dizendo que mandei matar por poder e dinheiro

Que poder?

Que dinheiro?

Vou enviar meu extrato bancário pra vocês

Estou vivendo com quase a metade do meu salário porque tive que pegar empréstimo minha casa é financiada está no nome de terceiros porque a onze anos atrás não tínhamos como financiar uma casa

Ainda pago esse financiamento

Meu marido morreu e sua conta estava no vermelho

Também fui vencedora e tem políticos se aproveitando da situação para tentarem me destruir

Ganhei a reforma da minha casa porque estava cheia de vazamentos e hoje dependo de cestas básicas para comer com meus filhos porque pago financiamento da minha casa luz água gás remédios

Eu não fui julgada nem condenada fui indiciada denunciada pela promotoria tenho direito de lutar para provar minha inocência mas se caçarem meu mandato estão me tirando o direito de lutar porque vou para prisão

Não gosto de criticar veículos de imprensa, mas o veículo em questão tem narrativa e sensacionalismo e mentiras

Me deixem solta para lutar e isso só será possível com a não cassação do meu mandato

Eu vou conseguir fazer justiça a verdadeira justiça pela morte do meu marido porque nada justifica terem matado ele

Me ajudem”.