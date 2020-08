BOMBEIROS RESGATAM MENINO DE 2 ANOS PRESO EM UMA PANELA MONDUBIM

Uma criança de 2 anos ficou presa dentro de uma panela no bairro Mondubim, em Fortaleza, e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, 27, por volta das 13h12min e foi atendido pela 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiro Militar, do quartel de Maracanaú. Apesar do susto, a criança não teve ferimento.⠀

A guarnição que realizou o resgate foi composta pelo subtenente Orleans, sargento Jefferson, sargento Cipriano e soldado David. Orleans destacou que, após uma avaliação, foi possível constatar que a criança estava presa depois de ter colocado uma perna sobre a outra dentro da panela e então se sentado, no interior do recipiente de 10 litros, que estava vazio.⠀

“Utilizamos um corta a frio e um alicate para recortarmos o alumínio da panela e liberarmos as pernas e o corpo da criança”, disse o subtenente.





Fonte: O Povo

(Foto: Divulgação)⠀