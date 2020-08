Menina abusada pelo tio vai mudar identidade e endereço

Garota de 10 anos abusada pelo tio vai mudar identidade e endereço no Espírito Santo.

A menina de 10 anos que ficou grávida após ser estuprada continuamente pelo tio vai mudar de identidade e endereço.





O polêmico caso foi registrado no município de São Mateus, no norte do Espírito Santo. As alteraçãoes vão acontecer por meio de ação do governo estadual.





A família aceitou participar do Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência (Provita), que visa a contribuir com o enfrentamento de graves violações de direitos humanos.





Em nota, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) do Espírito Santo afirma que o Provita é aplicado para, dentre outras coisas, promover a segurança e o bem-estar da pessoa protegida; garantir a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares; proporcionar reinserção social em novo território, diferente do local onde ocorreu o crime; promover, de forma segura, o acesso a direitos, inclusive à convivência familiar e comunitária.





O programa ainda possibilita a mudança de identidade, conforme necessidade e vontade da vítima e da família, destaca o jornal Estadão.