PRF cumpre mandado de prisão em Irauçuba/CE

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 41 anos, ao constatar que havia um mandado de prisão pendente de cumprimento.





Em fiscalização na BR-222, km 150, Município de Irauçuba/CE, os policiais abordaram o veículo Toyota Hilux SW4 com placas de Fortaleza/CE.





Ao realizar a consulta aos sistemas, os PRFs constataram haver um mandado de prisão em desfavor do condutor, pelo crime de PECULATO (artigo 312 do Código Penal), que tem o objetivo de punir o funcionário público que, em razão do cargo, tem a posse de bem público, e se apropria ou desvia o bem, em benefício próprio ou de terceiro.





Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Itapipoca/CE.





(BDCom PRF)