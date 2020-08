Wesley Safadão testa positivo para o novo coronavírus

Cantor fará a contraprova o exame, mas participações em live em programa da Globo foram canceladas por precaução.

O cantor Wesley Safadão foi diagnosticado com coronavírus. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (28) por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais dele.





Por conta da Covid-19, o músico teve que cancelar sua live com a dupla Bruno e Marrone, que aconteceria no sábado (29). Ele também não irá ao Domingão do Faustão, no próximo domingo (30).





– Informamos que Wesley Safadão testou positivo para a Covid-19. O cantor passa bem e fará a contraprova do exame em Fortaleza (CE). Devido a esse resultado e por motivo de segurança para a saúde de todos, sua live de amanhã, 29, com a dupla Bruno & Marrone foi adiada. A apresentação foi transferida para o dia 19 de setembro – revelou o texto.





Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Wesley está assintomático.





(Pleno News)