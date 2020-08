Santuário São Francisco retorna às celebrações presenciais com número reduzido de fiéis

A Secretaria do Santuário São Francisco de Sobral, localizado no centro da cidade, divulgou nesta segunda-feira (31), as orientações para a reabertura das celebrações presenciais. Após mais de quatro meses sem a presença física de devotos.





Desde o início do isolamento social em razão da pandemia da covid-19, as atividades religiosas do santuário eram feitas sem público e transmitidas pelas páginas oficiais do Santuário nas redes sociais.





O retorno previsto para o próximo sábado, dia 05/09, se dará de forma gradativa e com o número reduzido de fiéis, respeitando todos os protocolos de saúde exigidos. Porém as celebrações on-line continuarão acontecendo.

Para ter acesso ao interior do Santuário será preciso fazer um agendamento na secretaria do Santuário São Francisco de Sobral pelo telefone 3611-0971 (ligar no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h), até atingir a capacidade 140 fiéis por celebração. Pedimos a compreensão de todos.

O Guardião da Fraternidade dos Frades Capuchinhos, espera a compreensão das pessoas neste primeiro momento de reabertura das atividades presenciais. Na certeza que o Senhor Jesus vos abençoe e guarde. Na paz e bem!





(Blog Célio Brito)