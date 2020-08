Em vídeo, PT afirma que "Bolsonaro enganou a população brasileira"

No fim de semana, o partido do ex-presidente Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, lançou um vídeo para dizer que “na hora do vamos ver, quem defende você é o PT”.

A peça publicitária afirma que Jair Bolsonaro “enganou a população brasileira com sua falsa promessa de combate à corrupção” e que o atual governo interfere nas instituições “para proteger sua família, milicianos e a corrupção”.





O vídeo será usado pelos candidatos petistas nas eleições municipais deste ano. Segundo o PT, “o objetivo central da campanha é defender o legado dos governos petistas”, destaca o site O Antagonista.