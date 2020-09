No final da manhã desta sexta-feira, dia 25, aconteceu um acidente com vítima fatal na Rodovia Estadual CE 241, no trecho entre os município de Alcântaras e Coreaú.

O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, vindo a tombar. Uma pessoa veio a óbito no local e outra foi socorrida para o hospital Santa Casa de Sobral.

As causas do sinistro ainda são desconhecidas.