Ministro Benedito Gonçalves decreta prisão preventiva de Pastor Everaldo

A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves converteu a prisão temporária do Pastor Everaldo em preventiva. Presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo é suspeito de envolvimento em fraudes na área da saúde do Rio de Janeiro.





Na mesma decisão, o ministro mandou soltar os demais investigados que estavam em prisão temporária, incluindo o ex-subsecretário de Saúde do Rio Gabriell Neves. A informação foi divulgada neste sábado (5/9) pelo jornal O Globo.





Em nota, a defesa do pastor afirmou que ele é alvo de uma delação premiada mentirosa (do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar dos Santos) e que "afirma sua inocência, confiança na Justiça e fé em Deus".





De acordo com o Ministério Público Federal, o pastor Everaldo lideraria um dos grupos criminosos influentes nos poderes Executivo e Legislativo do Rio, especialmente no governo de Wilson Witzel. As investigações apontaram que o presidente do PSC comandaria várias contratações e teria controle sobre orçamentos na Secretaria da Saúde e em outros órgãos estaduais.





Fonte: CONJUR