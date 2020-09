Mulher abre porta de emergência de avião e anda sobre asa para "tomar ar"

Passageira abre porta de emergência de avião e anda sobre a asa.

Uma mulher ucraniana irritou os funcionário de um voo da Ukraine International Airlines na última segunda-feira (31). Alegando que estava com calor, a mulher simplesmente decidiu abrir a saída de emergência do avião e caminhar pela asas para “tomar um ar” após a aeronave pousar no aeroporto de Kiev, na Ucrânia. As informações são do jornal The Sun.





De acordo com a companhia aérea, a mulher havia passado as férias na Turquia com o marido e os dois filhos antes do início do novo período escolar. Ela realizou exames que apontaram que a mulher não estava bêbada nem drogada.